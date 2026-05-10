Incorporará Bowí CAM Móvil para facilitar trámites de credencialización.

El martes 12 de mayo la unidad brindará atención en la Facultad de Derecho de la UACH, Campus I

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), incorporará el CAM Móvil (Centro de Atención de Movilidad) al sistema Bowí, con el objetivo de acercar a la ciudadanía los servicios de credencialización del transporte público de manera más accesible.

Como parte de esta estrategia, el próximo martes 12 de mayo la unidad brindará atención en la Facultad de Derecho de la UACH, Campus I, en un horario de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.

El espacio está acondicionado como una oficina itinerante, lo que permitirá ofrecer asistencia directa a usuarios en distintos puntos de la ciudad.

Mediante esta estrategia se busca fortalecer la atención al público con alternativas que amplíen el acceso a sus servicios de forma más cercana y práctica.

En esta unidad se podrán realizar trámites de emisión y reposición de tarjeta con un costo de 30 pesos, mientras que la renovación será totalmente gratuita.

La credencialización preferencial está dirigida a personas con discapacidad permanente, estudiantes, adultos mayores de 60 años e integrantes de pueblos originarios del estado.

Con esta tarjeta, las y los beneficiarios podrán acceder a una tarifa preferencial del 50 por ciento en el sistema Bowí.

Para más información sobre requisitos, las y los interesados pueden comunicarse a la línea de atención BowíChat vía WhatsApp al número 614-512-9386.