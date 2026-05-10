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Anuncia Desarrollo Humano capacitaciones de mayo para personal de estancias infantiles.

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La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), anunció las capacitaciones de mayo dirigidas al personal de estancias infantiles, para fortalecer la atención y el cuidado de niñas y niños.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, informó que las actividades se desarrollarán en modalidad presencial y en línea, con la finalidad de reforzar la profesionalización en el cuidado infantil.

En la zona centro se impartirán los talleres “Emociones” y “Crecer Juntos”, enfocados en el desarrollo integral de las infancias, así como “Huellas que Marcan”, orientado a la prevención del daño en la niñez.

Lo anterior, con el propósito de promover espacios de cuidado inclusivos y preparados para la atención de niñas y niños con discapacidad.

A la zona norte también se llevarán las capacitaciones “Huellas que Marcan” y “Crecer Juntos”, mientras que en la región sur se impartirán “Emociones” y “Huellas que Marcan”.

Estas jornadas permiten que madres y padres de familia trabajen o estudien con la certeza de que sus hijas e hijos reciben atención adecuada en espacios seguros y con personal preparado para su cuidado.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a las oficinas del Ichdii correspondientes a cada región: zona norte al teléfono (656) 629-33-00, zona centro al (614) 414-80-41 y zona sur al (614) 109-56-66.

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