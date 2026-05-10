No se pase tu apoyo PAAM; Municipio informa puntos de recolección para esta semana.
Uno de los objetivos del alcalde Marco Bonilla es mejorar la calidad de vida a adultos mayores, por ello DIF Municipal exhorta a los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) a no perderse este apoyo y asistir en los puntos de entrega y horarios correspondientes a la semana del 11 al 15 de mayo, en los siguientes centros comunitarios:
11 de mayo:
- Ranchería Juárez, 12:00 horas
13 de mayo:
- Lealtad II, 9:45 horas
- Lealtad I, 10:45 horas
- Desarrollo Urbano, 11:45 horas
14 de mayo:
- Cerro de la Cruz, 9:00 horas
15 de mayo:
- CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas
- Vistas Cerro Grande, 12:00 horas
Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.
Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.
Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.