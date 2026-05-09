Tres detenidos y armas aseguradas en Paseos de Chihuahua

Una fuerte movilización policiaca se registró la noche de este viernes en la colonia Paseos de Chihuahua, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Paseos de Guerrero y Jiménez, cerca de Circuito Universitario.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo en la zona y localizaron un vehículo Nissan Altima con permiso provisional, en el que presuntamente viajaban los responsables de realizar los disparos.

Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos abandonaron la unidad e intentaron escapar brincando por los techos de varias viviendas, lo que provocó una intensa persecución en el sector.

Minutos después, los agentes ubicaron el domicilio donde presuntamente se ocultaban los sujetos y realizaron un cateo, logrando la detención de tres hombres.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron varias armas cortas y diversas porciones de droga al interior del inmueble, por lo que tanto los detenidos como lo decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.