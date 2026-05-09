Trasladan en fuerte operativo a detenidos en Paseos de Chihuahua

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tres sujetos detenidos durante un operativo en la colonia Paseos de Chihuahua fueron trasladados este sábado a las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro, luego de que autoridades aseguraran armas largas, droga y un vehículo.

La movilización fue encabezada por elementos de grupos especiales de la Policía Municipal, quienes participaron en el despliegue realizado durante la mañana en dicho sector de la ciudad. Tras la detención, los presuntos responsables fueron llevados inicialmente a la Comandancia Norte, donde se integraron los primeros reportes.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados en el vehículo blindado conocido como “La Mamba Negra”, en medio de un importante convoy de seguridad conformado por elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Policía Vial.

Durante el operativo, agentes implementaron cierres parciales a la circulación sobre la avenida Teófilo Borunda, en sentido de este a oeste, con el fin de facilitar el desplazamiento del convoy y mantener la seguridad en la zona.

Finalmente, los tres sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible relación con hechos delictivos.