OMS asegura que por ahora riesgo por hantavirus sigue bajo
fuente: unotv
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el riesgo por hantavirus relacionado con el buque MV Hondius “sigue siendo bajo” y afirmó que la situación “no es otro Covid-19”. El funcionario dirigió un mensaje público a la población de Tenerife previo a la llegada del barco programada para este domingo.
A través de una carta publicada en la red social X, el titular de la OMS señaló que viajará personalmente a Tenerife para supervisar el operativo de desembarco y repatriación de los pasajeros.
Tedros reconoció la preocupación que puede generar la llegada de una embarcación vinculada a un brote sanitario, aunque insistió en que el escenario actual no es comparable con la pandemia registrada en 2020.
“Sé que cuando escuchan la palabra brote o epidemia y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo”
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
OMS descarta escenario similar al Covid-19
El director de la OMS indicó que actualmente no existen pasajeros con síntomas a bordo del MV Hondius y añadió que un especialista del organismo ya se encuentra dentro de la embarcación.