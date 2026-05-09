OMS asegura que por ahora riesgo por hantavirus sigue bajo

fuente: unotv

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el riesgo por hantavirus relacionado con el buque MV Hondius “sigue siendo bajo” y afirmó que la situación “no es otro Covid-19”. El funcionario dirigió un mensaje público a la población de Tenerife previo a la llegada del barco programada para este domingo.

A través de una carta publicada en la red social X, el titular de la OMS señaló que viajará personalmente a Tenerife para supervisar el operativo de desembarco y repatriación de los pasajeros.

Tedros reconoció la preocupación que puede generar la llegada de una embarcación vinculada a un brote sanitario, aunque insistió en que el escenario actual no es comparable con la pandemia registrada en 2020.

“Sé que cuando escuchan la palabra brote o epidemia y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo” Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

OMS descarta escenario similar al Covid-19

El director de la OMS indicó que actualmente no existen pasajeros con síntomas a bordo del MV Hondius y añadió que un especialista del organismo ya se encuentra dentro de la embarcación.