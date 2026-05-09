BTS aparece en la Arena México en función de lucha libre junto a Místico y fans enloquecen

fuente: tvnotas

La fiebre de BTS se apoderó de la Ciudad de México luego de que integrantes de la agrupación surcoreana fueran captados en una función de lucha libre en la Arena México, uno de los recintos más emblemáticos del país. La visita ocurrió este viernes 9 de mayo, durante su día libre previo a los conciertos programados en el Estadio GNP Seguros.

Los integrantes Jimin, Jin y Suga asistieron al llamado “Viernes Espectacular” del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde disfrutaron de una función encabezada por el luchador mexicano Místico. Su presencia provocó una ola de reacciones entre aficionados al K-pop y seguidores de la lucha libre mexicana.

La primera pista sobre la presencia de BTS en la función la dio el propio Místico, quien apareció rumbo al cuadrilátero usando una chamarra con el logotipo de la agrupación coreana.

Minutos después, asistentes comenzaron a notar que en la primera fila había personas cubriendo parcialmente sus rostros con máscaras y capuchas. Poco a poco, fans identificaron a Jimin, lo que detonó grabaciones y publicaciones en redes sociales.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Místico bajó del ring para saludar personalmente a los integrantes de BTS, especialmente a Jin. El gesto incluyó abrazos y el famoso “corazón coreano”, desatando euforia entre los asistentes.

Suga confirma visita de BTS a la lucha libre mexicana

Aunque los artistas intentaron mantener un perfil bajo, fue Suga quien confirmó públicamente la visita al compartir en Instagram un video de Místico sobre las cuerdas del ring.