¿Por qué hay tanto sargazo en 2026? Expertos explican el fenómeno en Quintana Roo

fuente: infobae

Las autoridades han intensificado la instalación de barreras anticontaminación en coordinación con el sector hotelero.

La llegada de toneladas de sargazo a las costas de Quintana Roo y otras partes del caribe mexicano durante 2026 ha puesto en alerta a autoridades, científicos y empresarios turísticos.

El informe más reciente de la Secretaría de Marina (SEMAR) publicado el pasado 17 de abril, indicó que en las playas ubicadas en estas zonas se registra una acumulación de 21 mil 685 toneladas, mientras que el Atlántico central occidental reporta un volumen de 290 mil 976 toneladas.

Rosa Elisa Rodríguez Martínez y Juan Pablo D’Olivo Cordero, académicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, han destacado que resulta imposible prever la cifra exacta de arribazón, ya que la magnitud del fenómeno supera las tendencias de años previos. Señalaron que las predicciones negativas para este año se están confirmando, con volúmenes récord en la temporada actual.

En respuesta, el gobierno federal y estatal han desplegado acciones para limitar sus efectos. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la colaboración entre autoridades y hoteleros para instalar barreras flotantes, con el objetivo de proteger tanto el medio ambiente como la actividad turística en la región.

Esta situación provoca que el caribe mexicano se vea enriquecido en exceso, lo que favorece la proliferación de algas que compiten con los corales. Además, esta flora en putrefacción introduce patógenos, virus y bacterias que pueden causar enfermedades en arrecifes, pastos marinos, manglares y lagunas costeras.

Su recolección tampoco está exenta de riesgos, debido a que en ocasiones los residuos terminan en manglares o selvas, donde los lixiviados pueden contaminar el acuífero subterráneo, la única fuente de agua dulce para la región, impactando de manera directa a todos los ecosistemas costeros.