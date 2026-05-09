Estará Destilichadero en ocho colonias del 11 al 16 de mayo

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 11 al 16 de mayo.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 11 de mayo

Colonia: Francisco Ruiz Massieu

Cuadrante: Guadalupe Juárez, Av. Venceremos, Vialidad Los Nogales y Guadalupe Reza

Contenedor: J. Zapién y A. Armendáriz (en el parque)

Martes 12 de Mayo

Colonia: CDP y Jardines de Sacramento

Cuadrante: Insurgentes, 19 de Julio, Av. H. Colegio Militar, Jardín Fronteira, Jardín de Ayora y Jardín de Vizcaya

Contenedor: Av. H. Colegio Militar y Activistas

Miércoles 13 de mayo

Colonia: Granjas del Valle

Cuadrante: Av. Venceremos, Valle de los Fierros, Av. de las Industrias y camino del Panteón

Contenedor: Valle de Santa Teresa y Valle de las Pampas

Jueves 14 de mayo

Colonias: Roma Sur y Arquitectos

Cuadrante: calle 53a, 20 de Noviembre, Av. Pacheco y Av. Juárez

Contenedor: calle 53a y Coronado (en el Parque Tiradores)

Viernes 15 de mayo

Colonia: Dale

Cuadrante: calle 46a, Hda. del Torreón, Av. Ocampo y Vialidad CH-P

Contenedor: calle 30a y Zubirán (en el parque)

Sábado 16 de mayo

Colonia: Aeropuerto

Cuadrante: Periférico Lombardo Toledano, Juan Pablo II, calle 85a, calle 7a y calle 1a

Contenedor: calle 81a y calle 12a