Sólido triunfo de Adelitas; este sábado buscan terminar la serie

fuente: desdelasgradas

Adelitas de Chihuahua se impuso 95-47 a las Freseras de Irapuato en el Juego 1 de la semifinal de Zona Punto CHG de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil, en el cotejo celebrado la noche del viernes en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

Cinco jugadoras registraron doble dígito para encabezar a las Adelitas en un sólido encuentro en ambos costados de la cancha.

Sydney Wallace finalizó con 24 puntos, Danielle Adams agregó 17 tantos, Anete Steinberga con 14 unidades y siete tableros, NaJai Pollard aportó 13 anotaciones, Alisia Jenkins terminó con 11 en ataque además de nueve rebotes. Con el triunfo, el cuadro del “Estado Grande” se colocó a una victoria de avanzar a la Final de Zona, en la serie al mejor de dos en tres posibles juegos.

Chihuahua comenzó en duela con Yvonne Turner, Sydney Wallace, NaJai Pollard, Alisia Jenkins y Kristina Higgins. Adelitas encontró el aro en los primeros minutos al concretar desde la larga distancia, mientras que Shayeann Day-Wilson respondió por parte de Freseras.

Las de casa continuaron encestando en el perímetro, anotando seis triples en el cuarto para la ventaja de 30-20.

En el segundo periodo, Danielle Adams incrementó la ventaja con par de aciertos consecutivos en la línea de tres puntos, además el conjunto local estableció un parcial de 10-0. En el costado defensivo, Adelitas limitó a siete unidades a las Freseras en un cuarto de 31-7 para comandar por 61-27 al descanso. Sydney Wallace junto a Danielle Adams marcaron 14 puntos cada una en la primera mitad.