Abre SDR convocatoria para fortalecer producción pecuaria con apoyos en tecnología y equipamiento

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que se encuentra disponible la convocatoria para que productores pecuarios, accedan a apoyos para la adquisición de equipamiento e infraestructura rural.

Las y los interesados podrán solicitar el beneficio para adquirir preferentemente paneles solares pecuarios, ordeñadoras, bombas solares, cercos eléctricos, tanques fríos, ultrasonidos nuevos, entre otros equipos para fortalecer la productividad.

El esquema contempla un respaldo de hasta el 60 por ciento de la inversión total, con un monto máximo de hasta 40 mil pesos por persona productora.

La convocatoria completa, así como los anexos y requisitos que deberán presentarse, se encuentra disponible en https://chihuahua.gob.mx/sdr.

Para obtener el apoyo se deberá acudir a las ventanillas establecidas en las oficinas de la SDR, en avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, en el Departamento de Ganadería y aquellas otras que se designen, así como en las oficinas de las presidencias municipales.

Para mayor información, asesoría y aclaraciones, es necesario acercarse al personal del Departamento de Residentes y del Departamento de Ganadería, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina.

La recepción de solicitudes permanecerá abierta a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 31 de julio de 2026, o hasta agotar disponibilidad presupuestal, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.