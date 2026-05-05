Francisco Sánchez presentará su libro Populismo Maldito este 7 de mayo en el Teatro de Cámara

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, anunció la presentación de su más reciente obra Populismo Maldito, un libro que advierte sobre los riesgos del populismo y ofrece una guía para resistir frente a esta amenaza que, señala, ha erosionado democracias en todo el continente.

El evento se llevará a cabo este jueves 7 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro de Cámara de la ciudad de Chihuahua, con una narrativa intensa, reflexiva y profundamente confrontativa para dialogar sobre el momento político que vive México y América Latina.

“Populismo Maldito no es solo un libro, es una advertencia. Es el testimonio de una época en la que las libertades están siendo erosionadas bajo el disfraz de la voluntad popular. Es una guía para resistir, para no rendirse ante quienes buscan someter al ciudadano libre”, expresó Francisco Sánchez.

En la obra, el autor analiza las características de los regímenes populistas, los mecanismos de control que implementan y las consecuencias sociales, económicas y políticas que dejan a su paso. Asimismo, plantea una ruta de acción para los ciudadanos que buscan defender sus libertades y preservar las instituciones democráticas.

“El populismo no llega para gobernar, llega para someter. Por eso este libro es una herramienta de resistencia, una convocatoria a los ciudadanos de bien a no ceder, a defender lo que nos pertenece: nuestra libertad”, sostuvo.

Con esta obra, Francisco Sánchez reafirma su postura como un crítico firme del populismo y un promotor de la defensa activa de las libertades fundamentales en México.