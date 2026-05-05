Lo detienen con 9 envoltorios en Sol de Oriente

Elementos del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, durante patrullajes de prevención y vigilancia dentro del Operativo Verano Seguro en la Colonia Sol de Oriente.

Detectaron un vehículo Nissan March color gris que circulaba a exceso de velocidad, sin respetar señalamientos viales y poniendo en riesgo a terceros, por lo que le marcaron el alto, el conductor descendió del vehículo y mostró una actitud agresiva, insultando e intentando agredir a los policías, se procedió a una inspección preventiva, en donde se le localizaron nueve bolsas de plástico que contenían una sustancia con características propias del narcótico conocido como “cristal”, así como dinero en efectivo y un teléfono celular.

El detenido, fue identificado como Jesús Adrián T. C., de 35 años de edad y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con lo asegurado y el vehículo, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.