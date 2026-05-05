Fortalecen protección animal con esterilizaciones para perros y gatos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, impulsa acciones de esterilización para beneficio de las familias cuidando a los animales de compañía, al prevenir la sobrepoblación y el abandono.

En los últimos 10 meses se han realizado 3 mil 334 esterilizaciones, una estrategia clave que mejora la calidad de vida de las mascotas y fortalece la responsabilidad social en el cuidado animal.

Así se cumple el compromiso de brindar atención a la ciudadanía con acciones concretas que responden a una problemática real. La esterilización mejora la salud de perros y gatos, fortalece la tenencia responsable e impulsa la prevención del abandono, evitando que más animales terminen en situación de calle.

El impacto de estas acciones permitirá reducir el número de animales expuestos a condiciones de riesgo como hambre, enfermedades y accidentes, además de consolidar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en Chihuahua Capital.

El Centro Fijo de Esterilización del Gobierno Municipal se ubica en Periférico de la Juventud número 7120, Fraccionamiento Cumbres I y se ofrece el servicio con un costo de recuperación de 200 pesos.

Asimismo, el Esterimóvil recorre distintas colonias y ofrece esterilizaciones gratuitas, lo que amplía la cobertura y permite que más familias accedan a este programa.

En este sentido, se recuerda que el abandono de animales es una falta grave, sancionada con multas de hasta 10 mil UMAs y/o arresto hasta por 36 horas, como medida para fortalecer el cumplimiento de la ley y prevenir estas conductas.

Las personas interesadas pueden agendar su cita al 614-349-93-21 y 614-438-91-96, de lunes a viernes, de 9:00 am a 3:00 pm.