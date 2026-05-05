Maru evita opinar sobre licencia de Rubén Rocha Moya, atenderá llamado de FGR por caso de narcolaboratorio

La gobernadora Maru Campos Galván, se deslindó de emitir juicios sobre la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ante cuestionamientos públicos, subrayó que ese tema debe ser atendido por las autoridades correspondientes y no por ella, sin embargo, aseguró que atenderá requerimiento para que agentes que participaron en el operativo del narcolaboratorio en la zona serrana rindan su declaración ante al FGR.

Al ser abordada sobre el tema durante un evento de SEDENA, la gobernadora Campos reiteró que no le corresponde evaluar la decisión. Insistió en que las instancias competentes deben encargarse del caso y actuar conforme a sus atribuciones.

“Pues no me corresponde a mí calificar ni buscar de ninguna manera este hecho. Que las autoridades hagan su trabajo al respecto. Por otro lado, claro que vamos atender el requerimento para declarar de los elementos de la AEI”, expresó.