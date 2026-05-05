Bravos Sub 21 vs Chivas; aquí te decimos dónde y cuándo sera el duelo

fuente: desdelasgradas

Los Bravos del FC Juárez Sub-21 enfrentarán al Club Deportivo Guadalajara en la serie de Semifinales del Clausura 2026 de esta categoríay que iniciará el jueves 7 de mayo con el partido de Ida con entrada gratuita en el Estadio Olímpico Benito Juárez a partir de las 7:30 de la tarde, mientras que el duelo de vuelta será el domingo 10 de mayo en las Cancha Gigantera 2 a partir de las 10:00 de la mañana.

El equipo fronterizo, dirigido por Salvador Valero, enfrentará al sublíder de la competencia, que terminó con 7 triunfos, 8 empates, 2 derrotas y 3 puntos extra para sumar 32 unidades, la misma cantidad que los Bravos, pero por diferencia de goles terminó el equipo de Guadalajara arriba en la tabla. En su partido de fase regular, Bravos y Chivas se enfrentaron en la Jornada 2, el pasado 13 de enero y empataron 1-1 en los 90 minutos; en la tanda de penales se impuso el conjunto fronterizo 4-3 para quedarse con el punto extra.

En ese encuentro anotó por los Bravos Fred Leventis. Apoyemos a nuestras Fuerzas Básicas este jueves en el Estadio Olímpico Benito Juárez, la entrada será gratuita para todo el público, o sigue las acciones del partido en nuestras redes oficiales con la transmisión del partido totalmente en vivo en Facebook y YouTube.