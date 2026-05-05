Ataque iraní con drones deja tres heridos en zona petrolera de Emiratos Árabes Unidos
Tags :Ataqueemiratosiraní
fuente: CNN ESPAÑOL
- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, está ofreciendo una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
- Situación del alto el fuego: Donald Trump no precisó qué constituiría una violación del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y dijo a los periodistas: “Ya lo verán”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó previamente que “el alto el fuego no ha terminado”.
- Tregua puesta a prueba: Irán ha atacado a las fuerzas estadounidenses más de 10 veces desde que entró en vigor el alto el fuego, según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. Tras una jornada de ataques en el estrecho de Ormuz, el presidente del Parlamento iraní advirtió: “ni siquiera hemos empezado todavía”.
- •Estrecho de Ormuz: Hegseth dijo que el esfuerzo de Estados Unidos para guiar a los buques fuera de la vía marítima es temporal y separado de las operaciones militares en curso en la región.
- Impacto económico: La demanda de petróleo está cayendo al ritmo más rápido observado fuera de la pandemia de covid-19, a medida que empresas y consumidores reducen su consumo. Los precios de la gasolina en EE.UU. han aumentado un 50 % desde el inicio de la guerra. Trump calificó el alza de precios como “un pequeño precio a pagar” para eliminar los esfuerzos nucleares de Irán.