Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

fuente: infobae

Un enfrentamiento entre miembros de los Caballeros Templarios y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría derivado en la localización de cinco cuerpos calcinados en una camioneta en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán.

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, informó que durante las diligencias se pudo determinar que algunas de las víctimas portaban chalecos de los Caballeros Templarios, lo que llevó a establecer como hipótesis un enfrentamiento entre grupos criminales.

Aunque aún no tienen confirmado el grupo que habría cometido el multihomicidio, Zepeda detalló que de manera preliminar se cree que habría sido por parte de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los chalecos que portaban las personas que quedaron fallecidas, un grupo era de Caballeros Templarios. Presumimos que el grupo agresor pudieran ser Jalisco, sin tener confirmada esa información”, comentó ante medios de comunicación este martes.