Sheinbaum pide pruebas “irrefutables” en caso de Rocha Moya, acusado de narcotráfico por EE. UU.

UNOTV

Benell Cortés – Mario Ostos

El gobierno de México exigió pruebas “contundentes e irrefutables” ante las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y advirtió que cualquier investigación deberá resolverse bajo la jurisdicción mexicana.

“Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, enfatizó al referirse al caso que involucra a Rocha Moya, así como a otros funcionarios.

Sheinbaum condiciona acción de la FGR a pruebas claras

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República sólo procederá si existen elementos sólidos.

“Si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables deberá actuar conforme a derecho, pero bajo nuestra jurisdicción. No vamos a cubrir a nadie”, afirmó.

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México rechaza intromisión de Estados Unidos

La mandataria subrayó que no se permitirá injerencia extranjera en decisiones que corresponden al país.

“Si no hay pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político. Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión”, sostuvo.

Solicitudes de extradición desatan tensión bilateral

El caso surge luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibiera solicitudes de detención provisional contra 10 mexicanos, mismas que fueron turnadas a la FGR para su análisis legal.

Sin embargo, autoridades estadounidenses hicieron pública información del caso, lo que generó un reclamo del gobierno mexicano por tratarse de procesos confidenciales.

SRE pide revisar fundamento legal de acusaciones

La cancillería solicitó una investigación para determinar si las acusaciones cuentan con sustento jurídico suficiente para proceder.

Sheinbaum reiteró que el principio será claro: verdad, justicia y respeto a la soberanía.