Semana del Niño impulsa derrama económica en la capital

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Lazzarotto Rodríguez, informó que se prevé una derrama económica de hasta 132 millones de pesos en el sector comercial de Chihuahua capital con motivo de las celebraciones del Día del Niño.

Detalló que, a nivel nacional, se proyecta una derrama de aproximadamente 3 mil 300 millones de pesos, con un gasto estimado cercano a los 2 mil pesos por menor.

En este contexto, indicó que Chihuahua capital representa alrededor del 4% del total nacional, lo que se traduce en una proyección que oscila entre los 100 y 132 millones de pesos.

El líder del comercio formal señaló que se espera una alta afluencia en centros comerciales, jugueterías, parques de diversiones y restaurantes con áreas infantiles, lo que dinamiza de manera importante la economía local.

Asimismo, agregó que otro factor que también impulsa el gasto en esta temporada son las actividades escolares, particularmente la denominada “semana loca”, donde padres de familia destinan recursos adicionales para la compra de disfraces y accesorios, mismos que en algunos casos representan un costo elevado y contribuyen a la derrama económica.

Finalmente, destacó que se anticipa una respuesta positiva del consumo durante el cierre de abril, lo que permitiría consolidar un buen desempeño para el comercio en este periodo.