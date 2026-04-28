Indispensables acciones que generen entornos digitales seguros para NNA: Joss Vega

En el marco del Día de la Niñez y consciente de lo esencial que se ha vuelto la tecnología en la vida de las personas, incluidas las niñas, niños y adolescentes (NNA), la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Joss Vega, propuso implementar acciones que favorezcan entornos digitales seguros para este sector poblacional.

Vega Vargas enfatizó que “proteger a la infancia implica también protegerla en el mundo digital”, motivo por el cual propuso reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua a fin de que el Estado adopte las medidas necesarias para protegerles de los entornos digitales y prevenir y erradicar el ciberacoso y todo tipo de conductas que vulnere sus derechos.

De igual manera, se pretende que las autoridades estatales y municipales implementen acciones que favorezcan la inclusión digital universal, promover el acceso equitativo, impulsar el desarrollo de habilidades digitales y fomentar el uso responsable, crítico, seguro y ético de las tecnologías de la información.

“Esta propuesta reconoce que la ciudadanía del siglo XXI también se ejerce en espacios digitales. Preparar a nuestras niñas, niños y adolescentes para desenvolverse de manera segura, crítica, responsable y ética en estos entornos es una responsabilidad compartida entre familias, escuelas, sociedad y gobierno”, expuso.