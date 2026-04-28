Operativo en 16 países, la mayoría de América Latina, golpea red de abuso infantil en línea

fuente: CNN

Las autoridades de 16 países, en su mayoría de América Latina, ejecutaron este martes una operación conjunta contra delitos de abuso sexual infantil en línea, informó la Policía Federal de Brasil. La acción, llamada Operación Internacional Aliados por la Infancia VI, se realizó de forma simultánea y coordinada entre naciones.

El operativo tiene como objetivo enfrentar crímenes transnacionales que afectan la dignidad sexual de niños y adolescentes, especialmente en entornos digitales. Las investigaciones se centran en redes de abuso de menores en internet, donde autoridades buscan frenar la distribución y producción de contenido ilegal.

Operación internacional contra abuso infantil en línea

En la Operación Aliados por la Infancia VI participaron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. En territorio brasileño se ejecutaron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 cateos, con la participación de más de 700 agentes en los 26 estados y la capital.

En Uruguay, autoridades confirmaron la detención de cinco personas y el aseguramiento de 40 dispositivos electrónicos, según información de la Fiscalía. La coordinación internacional busca frenar estos delitos, que operan principalmente en el entorno digital y cruzan fronteras.