Detienen a dos por “mutilada” en la colonia Juan Escutia

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de un hombre y una mujer como presuntos responsables de un homicidio, en hechos registrados en la colonia Juan Escutia.

La intervención se originó tras un reporte por olores fétidos en un domicilio ubicado en la calle Barrancas de Urique. Al arribar, los agentes fueron informados por los moradores que el olor provenía de un animal muerto; sin embargo, una vecina alertó sobre la posible presencia de un cuerpo en la parte posterior del inmueble.

Con apoyo de vecinos, los policías accedieron al lugar, confirmando la localización de un cuerpo sin vida cubierto con cobijas.

Al percatarse de la presencia policial, las dos personas intentaron huir brincando bardas de domicilios contiguos, siendo detenidas metros más adelante.

Los detenidos de nombre Ramona D. CH. y Ángel Fabian B. A, fueron trasladados a la comandancia Zona Norte para su valoración médica y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien se encargará de las investigaciones correspondientes.

En el lugar se contó con la presencia de personal de la Fiscalía, periciales y Servicio Médico Forense para el procesamiento de la escena.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.