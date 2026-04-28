Comparte Marco Bonilla estrategias de prevención con estudiantes en Ciudad Juárez

El alcalde de Chihuahua Capital y presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), Marco Bonilla, encabezó una asamblea con estudiantes de nivel medio superior en Ciudad Juárez, donde compartió experiencias y estrategias de prevención orientadas a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos actuales, especialmente en entornos digitales.

Durante su mensaje, Marco Bonilla destacó la gravedad de la explotación infantil en México y advirtió que los riesgos no solo se encuentran en las calles, sino también en el uso cotidiano de dispositivos móviles y redes sociales, por lo que llamó a las y los jóvenes a mantenerse informados, alertas y a pedir ayuda de manera oportuna.

Ante decenas de estudiantes, el alcalde expuso un caso real ocurrido en Chihuahua, en el que una menor fue captada por una red de trata a través de su teléfono celular, situación que derivó en una intervención coordinada entre autoridades estatales y municipales para proteger su integridad y la de su familia.

Subrayó que este tipo de casos reflejan la urgencia de actuar con acciones concretas de prevención, educación digital y acompañamiento, más allá de los discursos.

Asimismo, reiteró que desde la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez se impulsa una agenda nacional enfocada en la protección de la infancia y juventud, asegurando que “las niñas, niños y adolescentes de Juárez y de México no están solos”.

Durante el encuentro, las y los estudiantes también escucharon la participación de Andy Torres, director del Colectivo DLR, reconocido a nivel nacional por su labor en la detección y combate de redes de trata de personas y pornografía infantil en plataformas digitales.

Marco Bonilla reconoció públicamente su trabajo y señaló que, gracias a sus investigaciones, se han logrado desarticular diversas redes criminales, pese a los riesgos y amenazas que enfrenta en el desempeño de esta labor.

Además, exhortó a las y los jóvenes a prestar atención al mensaje y compartir lo aprendido en sus entornos, al considerar que la información puede marcar la diferencia entre prevenir un delito o convertirse en víctima.

Por su parte, Juan Francisco Velasco, presidente de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) capítulo Juárez, destacó que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

Señaló que una sociedad justa se construye garantizando condiciones dignas para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que llamó a fortalecer alianzas y colocar a la niñez en el centro de las decisiones públicas y privadas.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez como un esfuerzo clave para impulsar políticas públicas con visión de largo plazo y sentido humano.