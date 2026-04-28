Solicita Jaime Torres a Federación tarifa agrícola para frigoríficos del sector manzanero

El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Jaime Torres Amaya, presentó un exhorto para que la refrigeración postcosecha sea reconocida como parte del proceso productivo del campo y pueda acceder a tarifas de estímulo agrícola, debido a los altos costos de electricidad y a las fallas en el suministro que afectan al sector frutícola de Chihuahua.

El legislador explicó que la región manzanera de Chihuahua aporta el 85.20 por ciento de la producción nacional y se desarrolla en más de 32 mil hectáreas, generando alrededor de 15 mil empleos permanentes y más de 15 millones de jornales al año. Añadió que en el estado existen cerca de 138 frigoríficos, indispensables para conservar el producto, pero actualmente clasificados con tarifas industriales. Además, señaló que los propietarios de estos espacios enfrentan un endeudamiento cercano a los 200 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad.

Torres Amaya indicó que esta situación afecta directamente a productores y empresas de municipios como Cuauhtémoc, Guerrero, Bachíniva, Namiquipa y Carichí, donde la manzana sostiene buena parte de la actividad económica. “No estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiendo que se reconozca una realidad productiva donde la refrigeración forma parte del trabajo del campo”, expresó el diputado.

El exhorto también plantea revisar apoyos o convenios de regularización para atender la deuda del sector y promover políticas públicas que den condiciones más justas al campo en materia de energía. El diputado señaló que este tema no solo impacta en la competitividad del sector frutícola, sino también en la conservación de alimentos y en la economía de miles de familias que dependen de esta actividad.