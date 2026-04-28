Inicia Chihuahua actividades en Tianguis Turístico 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo anunció el inicio de la participación de la delegación chihuahuense en la edición 50 del Tianguis Turístico, que se realiza en Acapulco, Guerrero con la participación de 45 empresas locales.

Como parte de la agenda se prevén 3 mil 500 citas de negocio, en las que los participantes mostrarán los destinos, infraestructura y amenidades que ofrece la entidad.

De acuerdo con el Fideicomiso de Promoción Turística ¡ah Chihuahua!, se estima que estos encuentros generen una derrama económica de 180 millones de pesos, gracias a la promoción de touroperadores, áreas de promoción de diversos municipios, hoteles, destinos, entre otros.

El corte del listón del pabellón del estado de Chihuahua, fue encabezado por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, así como por el alcalde de Guachochi, José Yáñez.

También participaron la directora de Desarrollo Económico de Juárez, Tania Maldonado; el director de Turismo de Parral, Emmanuel Espinoza y el gerente general del Ferrocarril Chepe, Sergio Minakata.

Gómez Gallegos deseó éxito a quienes participan en el evento y recordó que Chihuahua es referente nacional e internacional en esta actividad.

Por su parte, el director de ¡ah Chihuahua!, Julio Chávez Ventura, destacó la labor constante que se realiza para contar cada vez, con un mayor número de visitantes.