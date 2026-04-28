Abren convocatoria de apoyo a bovinos

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) abrió la convocatoria para apoyo en la adquisición de sementales bovinos de rodeo, como parte del componente de mejoramiento genético del programa Cuenta Conmigo en el Campo.

Este esquema tiene como objetivo fortalecer la calidad genética, así como elevar la productividad y competitividad del sector ganadero.

El apoyo contempla un monto máximo de 12 mil 500 pesos por ejemplar, con la posibilidad de solicitar hasta dos por productor.

Las y los interesados en acceder a este beneficio deben acudir a las ventanillas ubicadas en el Departamento de Ganadería de la SDR, en avenida División del Norte 2504, colonia Altavista, en Chihuahua capital.

El trámite también se puede realizar en las Presidencias Municipales, con el personal del área de Coordinación de Residentes adscrito a la SDR.

Para asesoría, orientación y aclaraciones, comunicarse al teléfono (614) 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina.La convocatoria completa, así como los requisitos específicos y anexos necesarios para la solicitud, pueden consultarse en el portal: https://chihuahua.gob.mx/sdr. Este ejercicio es indispensable para conocer los detalles y descargar la documentación requerida.

La recepción de solicitudes estará abierta a partir del día de su publicación y hasta el 27 de noviembre, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. La atención es de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.