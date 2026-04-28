Invitan a descubrir “El hombre que tuvo que reparar el sol”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la inauguración de la exposición “El Hombre que Tuvo que Reparar el Sol”, del artista Héctor Rodríguez, este 30 de abril a las 7:00 pm en la Sala Puerta del Sol del Museo Sebastian.

La exposición es una de las seleccionadas de la convocatoria Abriendo las Puertas 2026 y propone una metáfora simbólica e íntima que se desarrolla como una fábula ilustrada a través de obra pictórica y textil. Integra escenas inspiradas en las personas y en los cambios que transforman los paisajes de la localidad a lo largo del año, representando emociones humanas como el amor, la amistad, la nostalgia y el duelo.

A través de cada pieza, el artista invita al público a recorrer su propio viaje interior, observando recuerdos y experiencias con una mirada compasiva; contemplar la belleza de la primavera, celebrar la energía del verano, no temer la caída del otoño y aceptar con valentía el cierre de los ciclos durante el invierno.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 19 de julio, permitiendo que más personas disfruten de esta propuesta que impulsa el talento creativo y fortalece el vínculo entre arte y comunidad.

Para más información sobre horarios y actividades del Museo Sebastian, se invita a consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal de Chihuahua.