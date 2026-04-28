Presentan Ficosec y Christus Muguerza “apoyando a quien nos protege”

Autoridades que integran la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, encabezaron la ceremonia para elementos de seguridad por su actividad destacada dentro del programa “apoyando a quién nos protege”.

“Tanto los médicos como los policías estamos en primera línea todos los días y por eso queremos darles un servicio directo”.

La directora General del Hospital Christus Mugerza, Fabiola Ramírez, presidieron un acto protocolario de entrega de tarjetas de beneficios médicos y hospitalarios para las y los policías que integran la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Fiscalía General del Estado y laSecretaría de Seguridad Pública Estatal.

Durante este evento en el que participaron autoridades estatales y municipales, así como agentes de la policía de las diferentes corporaciones, se externó el profundo agradecimiento que tienen la sociedad civil organizada y el sector empresarial de la ciudad de Chihuahua que forman parte de este órgano colegiado por las acciones de prevención y seguridad en la capital del estado.

La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia manifestó que, una forma de retribuir su labor es generar alianzas como la que se gestionó con el Hospital Christus Mugerza que favorezcan tanto a su salud como a la de los integrantes de sus familias, entendiendo que, si ellos están bien y en las mejores condiciones, Chihuahua logrará tener mejores resultados en materia de seguridad y persecución de los delitos.

Reconocer su trabajo implica impulsar acciones como esta que van más alla del discurso, señaló el coordinador de la Mesa, Leonardo Aviña.

Las tarjetas que se entregaron de manera simbólica en las instalaciones de la Cámara de la Industria de la Construcción delegación Chihuahua (CMIC), incluyen descuentos en consultas médicas, estudios clínicos, entre otros que contribuyen a su bienestar y de los que podrán gozar una vez que se den de alta en los módulos itinerantes que el hospital realizará a partir de hoy.