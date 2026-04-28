Atacan a balazos a jovencita esta madrugada en la 2 de Octubre

Una joven de 18 años resultó lesionada tras ser atacada a balazos durante la madrugada de este martes, en hechos registrados en la colonia 2 de Octubre.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles 26 de Julio y Liberación, donde, de acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados arribaron a bordo de un vehículo de color blanco. Uno de los agresores descendió de la unidad y abrió fuego en repetidas ocasiones contra la víctima, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector dieron aviso a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar junto con agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la joven y la trasladaron de emergencia a un hospital. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.