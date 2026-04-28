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JMAS Chihuahua opera con déficit por adeudo federal de 250 mdp

Michelle MtzcmicdestacadoJMAS

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alán Falomir, durante una reunión con socios Cmic, lamentó que la Federación mantiene un adeudo cercano a los 250 millones de pesos con el organismo en Chihuahua, recurso que debió haberse entregado a finales de 2025.

El funcionario señaló que, pese a esta falta de recursos, la JMAS ha logrado sostener su operación gracias al crecimiento de ingresos propios, así como a los resultados obtenidos en programas de combate al rezago y recuperación de cartera vencida.

“Es fácil hablar en la federación sobre el derecho humano al agua, pero por otro lado nos quitan los recursos a todo el país”, expresó Falomir.

Indicó que, aunque la falta de este recurso limita la ejecución de obras importantes, el organismo continúa trabajando con recursos propios para mantener los servicios y atender las necesidades más urgentes de la población.

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