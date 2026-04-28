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Disminuyen los robos de autos y homicidios en la ciudad

Michelle Mtzdestacadohomicidiosseguridad

Julio Salas, comisario en jefe de la policía municipal, presentó el informe semanal de delitos en donde destacó 64 detenciones por diferentes hechos, así como la disminución de robo a vehículo y homicidios dolosos. 

En cuanto homicidios, registran 17 hechos, 16 hombres y una mujer, de los cuales se logró la detención de cuatro presuntos responsables. El 63% fueron eventos durante la noche en algún punto de la capital, no se incluyen encobijados, encontrados en lotes baldíos o arroyos.

El jefe policial destacó una considerable reducción esperando la cifra se mantenga lo que resta de abril, pues en marzo se  registraron 25 hechos de sangre relacionados al crimen organizado.

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