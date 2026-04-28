Impuesto a multimillonarios se acerca a votación en California: aquí están los que ya se mudaron.

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Organizadores de una propuesta para imponer un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de los residentes de California con activos por valor de al menos 1,100 millones de dólares afirman haber recolectado el doble de firmas necesarias para que la medida se someta a votación en noviembre.

Los organizadores de una propuesta para imponer un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de los residentes de California con activos por valor de al menos 1,100 millones de dólares afirman haber recolectado el doble de firmas necesarias para que la medida se someta a votación en noviembre, dado que varios multimillonarios de renombre ya han cambiado su residencia.

Datos clave

El sindicato que lidera la iniciativa indicó haber recolectado casi 1.6 millones de firmas y anunciará este lunes la fecha de presentación ante las autoridades electorales para su verificación.

El grupo necesitaba las firmas de 875,000 votantes registrados y debe presentarlas ante las autoridades electorales de los condados antes del 24 de junio para que la controvertida propuesta aparezca en la boleta electoral.

Los partidarios argumentan que el impuesto es necesario para compensar los recortes en la financiación federal de la salud (aproximadamente el 90% del impuesto se destinaría a servicios de salud pública), pero los opositores, incluido el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, afirman que expulsar a los multimillonarios del estado perjudicará más que beneficiará a la economía y el presupuesto de California.

Qué multimillonarios dejaron California

El cofundador de Google, Larry Page (con un patrimonio neto de 281,900 millones de dólares), trasladó o eliminó más de 45 sociedades de responsabilidad limitada de California el año pasado, según el New York Times, y compró una mansión en Miami.

Su cofundador, Sergey Brin (260,100 millones de dólares), disolvió o trasladó 15 sociedades de responsabilidad limitada de California fuera del estado, de acuerdo con el Times, y adquirió propiedades en Florida y Nevada.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg (231,400 millones de dólares), también se marcha. Peter Thiel, de PayPal (29,000 millones), fue uno de los primeros multimillonarios en trasladar su empresa (y su casa) fuera del estado, y posteriormente donó 3 millones a la lucha contra el impuesto.

El magnate de los préstamos para automóviles, Don Hankey (8,200 millones de dólares), calificó el impuesto de “ridículo” antes de abandonar el estado, y el exdirector ejecutivo de Uber, Travis Kalanick (3,600 millones), confirmó su traslado el mes pasado. El cofundador de DoorDash, Andy Fang (con una fortuna de 1,500 millones), anunció hace varios meses su intención de abandonar el estado y calificó la propuesta del impuesto a la riqueza de “estúpida”.

El fundador de Oracle, Larry Ellison (con una fortuna de 217,900 millones de dólares), vendió su mansión en Pacific Heights, en la exclusiva zona residencial de los multimillonarios, por 45 millones el año pasado. En aquel momento, no era su residencia principal.

¿A dónde se mudan los multimillonarios de California?

Principalmente a Florida. Thiel, Page, Brin y Zuckerberg compraron casas en Florida por entre 18 y 170 millones de dólares en los últimos años. Ellison vive en una propiedad de 173 millones de dólares en el condado de Palm Beach, a pocos kilómetros del club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, que compró en 2022.

El informe anual de riqueza de Knight Frank, publicado el jueves, destacó mercados clave que experimentan un cambio sin precedentes en su atractivo de lujo, señalando específicamente que los precios en el mercado residencial de lujo de Miami aumentaron un 67% en los últimos cinco años, y los precios de lujo en Palm Beach se dispararon un 90.5% en el mismo período.

Hankey se mudó a Las Vegas. Kalanick se mudó a Texas.

Críticas principales

Algunos multimillonarios californianos criticaron abiertamente el impuesto propuesto, pero no anunciaron planes de irse.

Brendan Foody, cofundador de Mercor (2,200 millones de dólares), calificó partes de la propuesta de “una locura”, pero al preguntársele si se mudaría del estado, respondió: “Necesito quedarme porque todos nuestros empleados en EU trabajan presencialmente en San Francisco. La mayoría de nuestros clientes también están aquí”.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn (2600 millones de dólares), calificó la propuesta de “mal diseñada” y “horrible” para la innovación, pero no ha indicado su salida inmediata. Dario Amodei, cofundador de Anthropic (7,000 millones de dólares), también describió la propuesta como “mal diseñada”, pero no ha anunciado planes de mudarse.

Vinod Khosla (13,200 millones de dólares) calificó el impuesto de “muy tonto”, pero también afirmó que “no tiene planes de irse de California”.

En contra

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, la séptima persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 180,000 millones de dólares, ha declarado que está “perfectamente de acuerdo” con el impuesto propuesto