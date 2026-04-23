Invita DIF Estatal a “May the 4th be with you, Ataque de los fans”.

Como el propósito de ofrecer un espacio de recreación y convivencia para seguidores de la saga y familias, el DIF Estatal, a través del Museo Semilla y en coordinación con el Club de Fans de Star Wars, invita al evento “May the 4th be with you, Ataque de los fans”.

El director de Esparcimiento del organismo, David Borjas Meléndez, y el representante del Club de Fans, Erick Venzor, informaron que la actividad se realizará el domingo 3 de mayo en las instalaciones del Museo Semilla, con la participación de integrantes de la Rancors Hunter Garrison de la Legión 501 como invitados.

La programación contempla venta de alimentos, música en vivo, convivencia con personajes de la saga y espacios para toma de fotografías.

El costo de entrada será de 50 pesos, recurso que se destinará a la Asociación Enlace, que brinda atención a personas con distrofia muscular.

Las actividades iniciarán a las 11:00 horas con la apertura del evento y el concurso de dibujo. Las personas interesadas en participar deberán llevar su propio material y registrarse previamente vía WhatsApp al número 614-178-8970.

A las 12:00 horas se impartirá la charla “Un viaje a través de la música de Star Wars”, a cargo de Klaus Villaseñor, y a las 13:00 horas se presentará una exhibición de cortos realizados por fans de distintas partes del mundo.

Posteriormente, a las 15:00 horas se ofrecerá la charla “50 años de la fuerza”, también impartida por Klaus Villaseñor.

A las 17:00 se realizará el concurso de caracterización, para el cual también se requiere registro previo al mismo número. El evento concluirá a las 18:00 horas con el “Tokín Galáctico”, a cargo de la agrupación local “The Villes”.