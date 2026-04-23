Más emprendimientos en Chihuahua: Municipio impulsa capacitaciones

En cumplimiento al compromiso del alcalde Marco Bonilla de trabajar por el desarrollo económico de las familias, el Gobierno Municipal de Chihuahua, ha capacitado a más de 8 mil chihuahuenses con más de 300 cursos, talleres y programas formativos mediante la Escuela de Negocios Competitivos y Economía Solidaria (ENCES) desde su creación en noviembre de 2021.

La ENCES nació como una iniciativa dentro de los primeros 100 días de la actual administración municipal, con el objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y promover una economía más solidaria, participativa e innovadora en la capital.

Durante estos cuatro años, la escuela ha trabajado de la mano con importantes aliados como INADET CENALTEC, CELIDERH, Democratizamos la Innovación A.C., Emprendemos A.C., StartUp Chihuahua, Uhub y Fundación Coppel, entre muchos otros, que han contribuido al desarrollo de programas especializados en temas de emprendimiento, liderazgo, innovación, habilidades digitales y economía solidaria.

Gracias a estas alianzas, la ENCES se ha consolidado como un espacio clave para el aprendizaje continuo y la profesionalización, ofreciendo herramientas que impulsan el crecimiento personal, empresarial y comunitario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con el desarrollo económico local, la generación de oportunidades y el impulso de una ciudadanía más preparada y competitiva.