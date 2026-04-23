Debe Loya explicar ofrecimiento de espacios en Torre Centinela a agencias de seguridad de EU

La diputada por morena María Antonieta Pérez Reyes llevó ante el Congreso una serie de 19 preguntas a que de manera oficial responda el Secretario de Seguridad Pública Gilberto Loya Chávez, sobre la legalidad de entregar un área de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, y ser ocupada por elementos de al menos cuatro agencias de seguridad de los Estados Unidos.

La legisladora expuso que las operaciones de la Torre Centinela como eje de la estrategia de seguridad en Chihuahua serán:

Arranque con alrededor de 160 personas en labores de inteligencia

Funcionamiento como centro de mando, análisis y vigilancia tecnológica

Integración de subcentros en el estado conectados al sistema central

Enfoque en delitos fronterizos: tráfico de drogas, personas y dinero

Posible colaboración con agencias de EE.UU. (DEA, FBI, CBP, etc.), pero señalando que:

o Solo sería en materia de inteligencia

o Y requiere autorización de la Cancillería (SRE)

También indicó, se proyecta la Torre como un centro internacional de fusión de inteligencia, lo cual es el punto más delicado desde el punto de vista legal y de soberanía. ‘Sí hay un argumento fuerte, serio y jurídicamente defendible para sostener que esa declaración es violatoria de la soberanía nacional, o por lo menos abiertamente contraria al marco constitucional y legal mexicano, si no existe autorización federal previa’ recalcó.

Prosiguió Pérez Reyes, en México la relación operativa con agentes extranjeros en materia de seguridad no la decide un secretario estatal. La Constitución reserva la conducción de la política exterior al Presidente, y los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. Dicho de manera directa: Gilberto Loya no tiene competencia para ofrecer, compartir o destinar la Torre Centinela a DEA, FBI o ICE por decisión propia. Aunque se presente como cooperación. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, ha anunciado públicamente que la Torre Centinela será compartida con agencias extranjeras como la DEA, el FBI y ICE, acotó la congresista juarense, jurídicamente, hay una distinción importante. La declaración por sí sola no prueba automáticamente que ya se consumó una cesión material de soberanía. Lo que sí permite afirmar con fuerza es que, si no existía autorización federal, esa declaración es:

ilegal en su planteamiento, invasiva de competencias federales, contraria al procedimiento de control sobre agentes extranjeros, y políticamente lesiva para la soberanía.

Recordó a la par, que la Ley de Seguridad Nacional establece que cualquier interacción con agentes extranjeros requiere:

o Solo sería en materia de inteligencia o Y requiere autorización de la Cancillería (SRE) También indicó, se proyecta la Torre como un centro internacional de fusión de inteligencia, lo cual es el punto más delicado desde el punto de vista legal y de soberanía. ‘Sí hay un argumento fuerte, serio y jurídicamente defendible para sostener que esa declaración es violatoria de la soberanía nacional, o por lo menos abiertamente contraria al marco constitucional y legal mexicano, si no existe autorización federal previa’ recalcó. Prosiguió Pérez Reyes, en México la relación operativa con agentes extranjeros en materia de seguridad no la decide un secretario estatal. La Constitución reserva la conducción de la política exterior al Presidente, y los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. Dicho de manera directa: Gilberto Loya no tiene competencia para ofrecer, compartir o destinar la Torre Centinela a DEA, FBI o ICE por decisión propia. Aunque se presente como cooperación. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, ha anunciado públicamente que la Torre Centinela será compartida con agencias extranjeras como la DEA, el FBI y ICE, acotó la congresista juarense, jurídicamente, hay una distinción importante. La declaración por sí sola no prueba automáticamente que ya se consumó una cesión material de soberanía. Lo que sí permite afirmar con fuerza es que, si no existía autorización federal, esa declaración es: ilegal en su planteamiento, invasiva de competencias federales, contraria al procedimiento de control sobre agentes extranjeros, y políticamente lesiva para la soberanía. Recordó a la par, que la Ley de Seguridad Nacional establece que cualquier interacción con agentes extranjeros requiere: Autorización de la Cancillería

Coordinación con autoridades federales

Supervisión del Estado mexicano

Ante lo anterior expuesto, la diputada solicita respuesta formal del secretario a los siguientes cuestionamientos, con respuesta al Congreso estatal:

Sobre la autorización federal

¿Existe actualmente autorización formal emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la participación de agencias extranjeras en la Torre Centinela? Sí o no. En caso afirmativo, indique:

o Fecha de la autorización

o Número de oficio

o Alcance específico de dicha autorización En caso negativo:

¿Por qué se anunció públicamente un esquema de colaboración que depende de autorización federal previa?

Sobre fundamento legal

¿En qué disposición legal basa usted la facultad del Gobierno del Estado para ofrecer o compartir instalaciones estratégicas con agencias extranjeras? ¿Cómo justifica sus declaraciones frente a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, que exige autorización previa del Gobierno Federal para la interacción con agentes extranjeros? ¿Reconoce que la coordinación en materia de seguridad internacional es una atribución exclusiva del Ejecutivo Federal?

Sobre el alcance real de la “cooperación”

Cuando usted afirma que habrá colaboración con la DEA, el FBI y ICE, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Dicha colaboración contempla:

o Presencia física permanente dentro de la Torre Centinela?

o Asignación de espacios o estaciones de trabajo?

o Acceso a sistemas de inteligencia o bases de datos? ¿Se ha considerado permitir el acceso a información estratégica generada por el Estado mexicano?

Sobre procedimientos y controles

¿Se han celebrado reuniones formales con agentes extranjeros para definir este esquema de colaboración? En caso afirmativo:

¿Fueron autorizadas previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores?

¿Estuvo presente un representante del Gobierno Federal?

¿Existe algún convenio, minuta o acuerdo firmado con dichas agencias?

Sobre soberanía y competencias

¿Considera usted que un gobierno estatal tiene facultades para establecer esquemas de cooperación directa con agencias extranjeras en materia de seguridad? ¿Cómo evita que este tipo de anuncios se interpreten como una invasión de competencias del Gobierno Federal? ¿Qué medidas ha tomado para garantizar que no se comprometa la soberanía nacional ni el control del Estado mexicano sobre la información estratégica?

Sobre responsabilidad institucional

¿Reconoce que anunciar la participación de agencias extranjeras sin autorización previa podría constituir una actuación fuera del marco legal? En caso de que no exista autorización federal:

¿Está dispuesto a suspender cualquier intento de implementación de este esquema? ¿Quién autorizó que se hicieran públicas estas declaraciones?

Pregunta de cierre

¿Puede usted garantizar, bajo su responsabilidad, que ninguna agencia extranjera tendrá acceso, presencia o participación en la Torre Centinela sin la autorización formal y previa del Gobierno Federal?