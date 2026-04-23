Fortalece Congreso protección de vida silvestre y fomenta adopción animal en Chihuahua

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La 68 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas a la Ley de Vida Silvestre y a la Ley de Bienestar Animal para el Estado, con el objetivo de fortalecer la protección de las especies y actualizar el marco jurídico en la materia.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, fue presentado por la diputada Rosana Díaz Reyes, quien expuso que con esta adecuación se homologa la legislación estatal con la normativa federal vigente, así mismo se refuerza la coordinación entre autoridades para el combate al tráfico ilegal de flora y fauna y la conservación de sus hábitats.

Agregó que entre los principales cambios, se establece la posibilidad de realizar la exhibición, venta y adopción de animales a través de medios remotos o herramientas tecnológicas, así como la obligación para establecimientos dedicados a la comercialización de animales de destinar, sin costo, al menos dos espacios para la exhibición de animales en adopción.

Asimismo, se incorporan disposiciones orientadas a garantizar el trato digno y respetuoso de las especies, fortalecer la vigilancia y promover la cultura de adopción responsable, particularmente en animales de compañía.

Con estas reformas, el Poder Legislativo busca contribuir a la conservación de la biodiversidad, fortalecer el bienestar animal y garantizar que el marco normativo estatal responda a los retos actuales en materia ambiental.