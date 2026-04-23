Acusa Mario Vázquez “cortina de humo” en intento de citar a gobernadora

El senador por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, dio una conferencia de prensa este jueves en donde criticó las intenciones del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión de citar a comparecer a la gobernadora Maru Campos, al considerar que se trata de una “cortina de humo” para desviar la atención de los problemas de seguridad que enfrenta el país.

En declaraciones emitidas este jueves, el legislador sostuvo que el Senado de la República no cuenta con facultades constitucionales para exigir la comparecencia de mandatarios estatales, al subrayar que las entidades federativas son libres y soberanas. “La gobernadora rinde cuentas a su Congreso local y a la sociedad chihuahuense”, expresó, al tiempo que acusó una extralimitación del poder central.

Vázquez Robles señaló que, pese a la presión política, la mandataria estatal ha mostrado apertura institucional y confirmó que sostendrá una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Añadió que Morena modificó su postura inicial de “comparecencia” por una “invitación respetuosa” ante la falta de sustento legal.

En relación con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad, el senador cuestionó la narrativa federal al asegurar que en el operativo participó el Ejército Mexicano, lo que, dijo, evidencia conocimiento por parte del Gobierno Federal. “Nadie puede creer que no había comunicación”, afirmó.