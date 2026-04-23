Gran afluencia marca arranque de la FELIM 2026 en Plaza de Armas

Este jueves 23 de abril inició la Feria del Libro Municipal (FELIM) 2026 “Tintas norteñas”, con una notable afluencia de visitantes en su primer día de actividades.

La Plaza de Armas funge como punto principal, donde se instalaron expositores y módulos de venta de libros.

De manera paralela, diversos edificios públicos ubicados alrededor albergan presentaciones editoriales y conferencias.

Entre las sedes destacan el Centro de Desarrollo Cultural y el Salón Consistorial de la Presidencia Municipal, espacios donde se desarrollan presentaciones de narrativa, poesía, novela gráfica, así como charlas sobre autores chihuahuenses y literatura infantil.

Como parte del programa, los días 23 y 24 de abril se llevan a cabo los recorridos “Estatuas literarias”, a cargo de la compañía Goooodot Teatro y el ensamble del Conservatorio de Música de Chihuahua, en punto de las 19:00 horas.

Este performance consiste en un recorrido por la Plaza de Armas que permite al público conocer la vida y obra de autoras como Nellie Campobello, Dolores Batista y Jessica Anaid Hernández, así como de los escritores Enrique Servín, Raúl Aníbal Sánchez y Martín Luis Guzmán.

Para el 25 de abril se tiene programado el concierto “Sinfonía literaria”, a cargo del Cuarteto de Violonchelos Ébano, el cual se realizará de 19:00 a 20:00 horas