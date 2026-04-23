Localizan cuerpo calcinado junto a pozo de bombeo en Punto Oriente

El cuerpo de una persona sin vida, con visibles huellas de haber sido parcialmente calcinado, fue localizado la mañana de este jueves en la colonia Punto Oriente, al oriente del municipio de Aquiles Serdán.

El hallazgo se registró a un costado de un pozo de bombeo, en el cruce de la avenida Paseo Central y Punta El Vallecillo, donde vecinos reportaron la presencia de un cuerpo en condiciones sospechosas.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba recostada de lado y presuntamente habría sido incendiada utilizando llantas, lo que provocó que parte del cuerpo quedara calcinado. Al momento de ser localizada, vestía una pantalonera en color azul, playera negra y tenis.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al sitio tras recibir el reporte, procediendo a acordonar la zona para preservar la escena.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado, junto con agentes ministeriales y peritos, acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, así como el levantamiento de evidencias que permitan esclarecer este hecho violento.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada.