Mantiene PC aviso por vientos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que durante este jueves 23 y viernes 24 se mantiene el pronóstico de vientos fuertes sobre el territorio estatal, generados por la presencia del frente frío número 46 sobre la frontera norte.

Las rachas de viento podrán superar los 55 kilómetros por hora en Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Janos, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

En el resto de la entidad, se prevé que las rachas alcancen los 45 kilómetros por hora, por lo que se prevé la posible formación de tolvaneras.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas de hasta 35 grados en el municipio de Chínipas; en Chihuahua 33, Juárez 29, Janos 28, Madera 22, Temósachic 24, Cuauhtémoc 26, Ojinaga 34, Delicias 34, Camargo 34, Jiménez 33, Parral 30, Creel 21, Guachochi 21 y Balleza 20.

La CEPC recomienda a la población asegurar puertas y ventanas, así como retirar objetos de los techos que puedan ser proyectados por el viento y extremar precauciones ante la reducción de visibilidad en carreteras.