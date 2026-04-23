Suma SCOP más de 13 mil metros cuadrados en Periférico de la Juventud

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) continúa con los trabajos de rehabilitación en tramos aislados del Periférico de la Juventud, donde ya se han intervenido más de 13 mil metros cuadrados de superficie.

Durante la jornada más reciente, se concluyeron labores de pavimentación en la Gaza Universitaria, lo que mejora significativamente las condiciones de rodamiento en esta zona de alta circulación.

Asimismo, se dio inicio al fresado del tramo ubicado a la altura de la avenida Juan Escutia, en dirección hacia Distrito Uno, como parte del proceso previo a la colocación de nueva carpeta asfáltica.

Estas acciones forman parte de una estrategia de mantenimiento vial enfocada en atender los puntos con mayor desgaste, sin intervenir la totalidad de la vialidad.La SCOP reitera que los trabajos se realizan en horario nocturno, de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, con el objetivo de reducir afectaciones al tráfico.

Durante el día, la circulación se mantiene abierta de manera normal.Se invita a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar la señalización y tomar rutas alternas cuando sea necesario.