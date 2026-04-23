Acerca Municipio alimento a quienes mas necesite

Porque ninguna familia debería enfrentar sola los momentos difíciles, el Gobierno Municipal mantiene en marcha un esquema de apoyo alimentario que, todos los días, recorre la ciudad para llegar directamente a los hogares que más lo requieren.

A través de seis rutas activas, equipos de trabajo visitan distintas colonias para entregar despensas a familias en situación de vulnerabilidad.

Detrás de cada recorrido hay personas como don Fernando, quien forma parte de este esfuerzo y que, jornada tras jornada, lleva estos apoyos hasta la puerta de quienes los esperan.

“Ver cómo reciben la despensa, la manera en que cambia su ánimo, es lo que le da sentido a nuestro trabajo”, comparte.

Su testimonio refleja el compromiso de quienes participan en estas labores, donde cada entrega representa un respaldo tangible para las familias.

Actualmente, cada ruta atiende en promedio a 25 beneficiarios, con entregas que van de 25 a 50 despensas por recorrido.

En conjunto, esto permite distribuir entre 150 y 300 apoyos alimentarios al día, en colonias definidas a partir de la concentración de personas registradas en el programa.

Por su parte, la licenciada Karla Cozza destacó que la prioridad es asegurar que estos apoyos lleguen de manera oportuna y equitativa, sin distinción, reforzando la atención directa a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir acompañando a las familias, llevando apoyo directo a sus hogares y contribuyendo a fortalecer la atención a la comunidad.