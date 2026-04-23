Realizan imperativo en El Canal Chuvíscar

Con el compromiso de brindar seguridad en todos los espacios de la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), recorre y vigila el canal Chuvíscar, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas.

Durante estos operativos, se ha detectado que algunas personas ingresan al canal para cometer diversas faltas administrativas, así como para utilizarlo como vía de escape antes o después de la comisión de algún delito en zonas aledañas, por lo que se refuerza la presencia policial en el área.

Los recorridos son realizados por elementos de los diversos distritos colindantes, quienes llevan a cabo patrullajes constantes tanto en el interior como en el exterior del canal, durante el día y la noche, a fin de mantener una vigilancia integral y permanente.

Asimismo, a través de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), los ciber operadores realizan monitoreo continuo para detectar cualquier situación irregular y dar aviso inmediato a las unidades en campo.Lo anterior, es para reafirmar el compromiso de la Policía Municipal de actuar de inmediato ante cualquier situación de este tipo para proteger a la ciudadanía.