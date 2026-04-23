Ponen en marcha el Sistema de Información Geográfica del Estado.

El Gobierno del Estado presentó y puso en marcha el Sistema de Información Geográfica del Estado de Chihuahua (Sigech), una plataforma innovadora única en el país para un territorio estatal, que reunirá datos de todos los municipios de la entidad.

La información que almacena es relativa a servicios públicos, catastro, seguridad, salud, educación, infraestructura y equipamiento urbano, zonas de riesgo, vegetación, escuelas, centros de salud, vías de comunicación, comunidades indígenas, altimetría, cuerpos de agua, manzanas, predios, construcciones, entre otros.

Gabriel Valdez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, detalló que en sus inicios esta plataforma operó sólo como un visor de información geográfica y cartografía, pero a partir del presente ejercicio fiscal se concreta como un sistema de información geográfica.

Indicó que actualmente existen 38 usuarios activos, tales como el Inegi, Secretaría General de Gobierno, Implan, Registro Público de la Propiedad, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Municipal de Planeación y la Junta Central de Agua y Saneamiento.

También la Secretaría de Educación, DIF Estatal, Sistema de Información Geográfica Municipal, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Registro Agrario Nacional, por mencionar algunos.

Detalló que estos han generado un total de 1,857 capas de información, y que las instancias usuarias tendrán la posibilidad de crear sus propias capas de la misma, así como relacionarlas con las bases de datos conducentes.

Además, la recién creada Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado está también presente en esta plataforma, a efecto de promover el desarrollo de estudios e investigaciones que contribuyan a incorporar la perspectiva de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad dentro de la planeación de los sistemas de movilidad y la seguridad vial.

Esta nueva herramienta cuenta con información del territorio estatal y es de carácter público, a fin de ser un portal accesible de consulta, pues detallará información geográfica y cartográfica para facilitar estudios relacionados con educación, programas de desarrollo urbano, salud, transporte público, entre otros.