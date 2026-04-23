Califica Volker Türk como ‘tragedia’ la crisis de desapariciones en México.

Diario de México



Israel Campos Montes

El Alto Comisionado de la ONU reconoce la labor del Gobierno de Claudia Sheinbaum, pero urge a despolitizar la búsqueda y fortalecer la identificación forense ante más de 133 mil casos.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó la situación de las personas desaparecidas en el país como una tragedia humanitaria.

Al concluir su visita oficial a México, el diplomático reconoció la labor que realiza la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta materia, pero advirtió que los grupos delictivos organizados continúan operando con un impacto severo en los derechos fundamentales de la población.

Türk señaló que la impunidad permanece como uno de los retos más “graves y dolorosos” del sistema mexicano.

En sus encuentros con colectivos de búsqueda, cuya tenacidad y valor aplaudió por liderar la rendición de cuentas institucional, el funcionario escuchó testimonios que reflejan la magnitud del problema.

Ante este escenario, instó al Estado a robustecer los procesos de identificación forense, las capacidades de investigación y los mecanismos de protección.

El representante de la ONU hizo un llamado especial para que las labores de localización se centren en las víctimas y no se politicen.

Türk lamentó haber percibido una “polarización” en torno a esta cuestión durante su estancia, afirmando que dicha división “no hace justicia” a quienes buscan a sus seres queridos frente a la violencia del crimen y el constante flujo de armamento hacia el país.

INSTITUCIONES CIVILES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Respecto a las tensiones recientes entre el Gobierno de México y el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) —cuyo informe fue criticado por autoridades mexicanas como “tendencioso”—, Türk enfatizó que dicho trabajo debe ser respetado, aunque evitó pronunciarse sobre si la situación constituye un crimen de lesa humanidad.

Asimismo, abogó por consolidar instituciones civiles profesionales que estén sujetas a mecanismos claros de rendición de cuentas.

Finalmente, el diplomático expresó su inquietud por la persistente violencia contra las mujeres y la figura de la prisión preventiva oficiosa contemplada en la ley mexicana.

Sobre esta última, advirtió que afecta directamente principios básicos como la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso.

La visita oficial, en la que Türk se reunió con figuras como la mandataria federal y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, concluye en un contexto donde las cifras oficiales registran más de 133 mil personas desaparecidas en territorio nacional.