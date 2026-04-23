Presenta Consejo Consultivo de Participación Ciudadana su primer informe de actividades.

El Consejo Consultivo de Participación Ciudadana presentó su primer informe de actividades, en el que dio a conocer los avances y acciones para fortalecer la participación de la ciudadanía en el municipio.

En el evento estuvieron presentes en el presidium el presidente del Consejo, Jorge Espinoza; la regidora presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Rosa Isela Martínez Díaz; así como la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras.

Durante la presentación se destacó el papel del Consejo como un espacio de vinculación entre sociedad y gobierno, que permite a la ciudadanía participar activamente en la construcción de propuestas y en la toma de decisiones.

Como parte del programa, el alcalde Marco Bonilla envió un mensaje en video, en el que reconoció la labor del Consejo y la importancia de la participación ciudadana para el desarrollo del municipio.

Uno de los aspectos más relevantes es que las y los integrantes del Consejo participan de manera honoraria, sin recibir retribución económica, aportando su tiempo y experiencia en favor de su comunidad.

Entre los principales resultados expuestos se encuentran el acompañamiento a la ciudadanía, la participación en audiencias públicas y el impulso a mecanismos como el Presupuesto Participativo.

Con este informe, el Consejo reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la participación ciudadana como una herramienta clave para la construcción de políticas públicas más cercanas y efectivas.

Para conocer el informe de actividades completo, consulta el siguiente enlace:

https://bit.ly/informeccpc26.

También asistieron integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, representantes del Ayuntamiento, diputadas y diputados locales, integrantes del gabinete municipal, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, así como ciudadanía en general.