Trabaja Marco Bonilla por imagen urbana; finalizaron labores de pintura en La Cantera.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, finalizó las labores de pintura en el muro central de la avenida La Cantera, en el tramo comprendido entre el Periférico de la Juventud y la avenida Washington, en cumplimiento al compromiso de mantener una buena imagen urbana en la ciudad, priorizando espacios más ordenados, limpios y agradables.

Como parte de los trabajos, se intervinieron un total de 2,400 metros cuadrados, contando con el apoyo de dos cuadrillas. Previo a la aplicación de pintura, se llevó a cabo la limpieza del área mediante el uso de hidro lavadora, garantizando así una mejor adherencia y durabilidad del acabado.

Con estos trabajos, el muro central ahora luce una imagen más viva, contribuyendo a mejorar el entorno visual de una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

El Gobierno Municipal reitera que continuará impulsando este tipo de acciones, siempre con el objetivo de brindar mejores espacios y mayor bienestar a la ciudadanía, trabajando con resultados que beneficien a todas y todos.