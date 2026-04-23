Gobierno y gasolineros acuerdan mantener tope del diésel en 28 pesos.

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La administración de Sheinbaum informa además que se trabaja en la reducción de comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos.

El gobierno y el sector gasolinero acordaron incrementar los esfuerzos para mantener un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel.

“Los empresarios gasolineros refrendaron el compromiso de continuar apoyando las medidas que impulsa la Presidenta de México, para beneficiar a las familias mexicanas incrementando el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo”, informó la administración federal en un comunicado este miércoles.

Detalló que en la reunión de ayer encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se acordó la implementación de acciones adicionales que permitan continuar con reducciones en el precio del litro de combustible.

Indicó que se mantendrán las reducciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para estabilizar los precios al consumidor, y que además se trabaja en la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos.

Agregó que continuarán las medidas de agilización de trámites y soluciones administrativas, así como el reforzamiento de la seguridad y el mejoramiento de las cadenas logísticas de suministro de combustibles.