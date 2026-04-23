Entra en vigor reforma de Arturo Medina para castigar a quienes dañen estatus sanitario de ganado en Chihuahua.
Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, celebró la entrada en vigor de la reforma que impulsó en el legislativo para sancionar a quienes dañen o estatus sanitarios del ganado en Chihuahua.
La reforma impulsada por Medina prevé sanciones contra aquellas personas que por acción u omisión propicien, permitan o concreten la propagación de plagas, enfermedades y otros agentes contaminantes que pongan en riesgo la salud del ganado de la entidad.
La propuesta surgió como una medida para fortalecer la ganadería local y blindarla ante escenarios adversos como el gusano barrenador, inhibiendo las práctica dolosas o descuidadas que deriven en afectaciones a la calidad del ganado de la entidad.
Medina recordó que esta reforma se construyó junto a autoridades estatales y ganaderos como respuesta a la preocupación por la propagación de agentes nocivos que ponen en riesgo el ganado, la confiabilidad de la carne chihuahuenses y la actividad económica que da sustento a miles de familias en la entidad.
La reforma que entró en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, contempla penas que podrían llegar hasta los 8 años a quien introduzca, transporte, comercialice, críe, posea o disponga un animal que esté infectado con enfermedades trasmisibles o sujetas a control sanitario obligatorio, con conocimiento de la enfermedad omitiendo las medidas para su tratamiento.
“Seguiremos impulsando mejoras al marco legal del estado para cuidar a quienes mantienen de pie a Chihuahua con su trabajo, que además contribuyen a la alimentación del país y a la competitividad de nuestro estado”, indicó el priista.